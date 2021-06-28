Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил после состоявшейся 28 июня в Москве церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня Независимости Беларуси и 77-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщает БЕЛТА.
«Мы (Беларусь и Россия. – Прим. ред.) сейчас находимся в принципиально новой стадии. Многое уже сделано в социальном плане, в экономике, в обороне и так далее», – подчеркнул Владимир Семашко.
По мнению дипломата, двум государствам на сегодняшний день необходимо укреплять экономическую базу.
Посол обратил внимание, что Беларусь и Россия завершают работу над 28 интеграционными картами: «Стоят такие задачи, как в кратчайший срок, буквально к 1 января 2022 года, создать единый рынок нефти, нефтепродуктов, единый рынок газа, единый рынок электроэнергетики, единый транспортный рынок, вести единую промышленную и сельскохозяйственную политику, провести унификацию налогового и таможенного законодательств».
Владимир Семашко отметил, что, Беларусь хоть и небольшая страна, но она является значимым экономическим партнером России и занимает четвертое место среди ее всех торговых партнеров. Он сообщил, что по итогам пяти месяцев текущего года белорусско-российский товарооборот вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м. Белорусский экспорт в Россию увеличился на 20,8%.
Подробнее о церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата можно почитать тут.
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Семашко: перед Беларусью и Россией стоит задача к 1 января 2022 года создать единые рынки нефти, газа, транспорта
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