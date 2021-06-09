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Семашко: основу для сотрудничества Беларуси и стран Азии создают общие ориентиры, в том числе – на мировой арене

Основу для развития сотрудничества Беларуси и стран азиатского региона создают общие ориентиры, в том числе в вопросах международной повестки. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Москве на Белорусско-азиатском форуме, передает корреспондент БЕЛТА.


"Уверен в том, что основу для нашего сотрудничества создают не только ориентиры социально-экономического развития и схожесть позиций в вопросах международной повестки, но и то, что в характере наших народов  – открытость, доброжелательность, дружелюбие", – сказал Владимир Семашко.

Он подчеркнул, что Беларусь активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами в разных частях мира. "На территории нашей страны сходятся важнейшие транспортные пути между Европой и Азией, – констатировал посол. – Как неоднократно отмечал Президент Беларуси Александр Лукашенко, мы  – географический центр Европы, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Из этого исходим в выстраивании своего курса, основанного на принципах миролюбия, равенства и взаимного уважения".

По словам дипломата, в последние годы укрепились отношения Беларуси с партнерами в странах Азии. "Сегодня государства Азии уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития, играют все возрастающую роль в международных делах, – заметил Владимир Семашко. – Азиатский регион представляет собой емкий и перспективный рынок для белорусских товаров и услуг, целевой рынок и источник для взаимных инвестиций. Поэтому развитие многоплановых связей с этим динамично развивающимся регионом представляет для Беларуси большую значимость. Беларусь имеет репутацию надежного экономического партнера, которого отличает ответственный подход к выполнению принятых на себя обязательств и созданный в стране благоприятный бизнес-климат. В республике функционируют шесть свободных экономических зон, белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень". Все это способствует созданию совместных производств, открытию товаропроводящих сетей и представительств, активному деловому общению".

Посол призвал активнее расширять контакты азиатских диппредставительств в Беларуси, посещать нашу страну для выстраивания новых связей, использовать площадку белорусского посольства в Москве для установления контактов с бизнес-миссиями. В качестве недавнего примера он привел презентации, проведенные белорусскими организациями в Деловом и культурном комплексе посольства для делегации деловых кругов ОАЭ.

Владимир Семашко отметил, что мероприятие такого плана, как сегодняшний форум, проходит в посольстве не впервые. "Площадка посольства Беларуси в Москве всегда успешно задействуется для выставок, презентаций, встреч, деловых и культурных мероприятий, на которых наши гости из России и многих других стран могут лучше узнать Республику Беларусь. Это и презентации экономики и возможностей сотрудничества с участием каждого из регионов Беларуси, презентации туристического, образовательного и научного потенциала, индустриального парка "Великий камень", культурных проектов", – добавил он.

Цель форума – презентация экспортного потенциала Беларуси, установление профессиональных контактов и открытый обмен мнениями о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси со странами Азии и его перспективах. В мероприятии участвовали представители посольств государств Азии в России и в Беларуси по совместительству. Речь о странах, которые не имеют своих дипломатических представительств в Минске и где нет белорусских загранучреждений. Это послы, руководители дипломатических миссий и другие дипломаты Индонезии, Йемена, Камбоджи, Малайзии, Шри-Ланки, Мьянмы, Непала, Сингапура, Таиланда, Афганистана, Лаоса, Филиппин.

Представителям Азиатского региона рассказали о возможностях сотрудничества с промышленными предприятиями Беларуси, экспортном финансировании совместных проектов и потенциале нашей страны в области сельского хозяйства, о роли Белорусской торгово-промышленной палаты в развитии взаимодействия с партнерами на азиатском рынке.

Фото: посольство Беларуси в России
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