Семашко: основу для сотрудничества Беларуси и стран Азии создают общие ориентиры, в том числе – на мировой арене

, – сказал Владимир Семашко.Он подчеркнул, что Беларусь активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами в разных частях мира., – констатировал посол.По словам дипломата, в последние годы укрепились отношения Беларуси с партнерами в странах Азии., – заметил Владимир Семашко.Посол призвал активнее расширять контакты азиатских диппредставительств в Беларуси, посещать нашу страну для выстраивания новых связей, использовать площадку белорусского посольства в Москве для установления контактов с бизнес-миссиями. В качестве недавнего примера он привел презентации, проведенные белорусскими организациями в Деловом и культурном комплексе посольства для делегации деловых кругов ОАЭ.Владимир Семашко отметил, что мероприятие такого плана, как сегодняшний форум, проходит в посольстве не впервые., – добавил он.Цель форума – презентация экспортного потенциала Беларуси, установление профессиональных контактов и открытый обмен мнениями о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси со странами Азии и его перспективах. В мероприятии участвовали представители посольств государств Азии в России и в Беларуси по совместительству. Речь о странах, которые не имеют своих дипломатических представительств в Минске и где нет белорусских загранучреждений. Это послы, руководители дипломатических миссий и другие дипломаты Индонезии, Йемена, Камбоджи, Малайзии, Шри-Ланки, Мьянмы, Непала, Сингапура, Таиланда, Афганистана, Лаоса, Филиппин.Представителям Азиатского региона рассказали о возможностях сотрудничества с промышленными предприятиями Беларуси, экспортном финансировании совместных проектов и потенциале нашей страны в области сельского хозяйства, о роли Белорусской торгово-промышленной палаты в развитии взаимодействия с партнерами на азиатском рынке.Фото: посольство Беларуси в России