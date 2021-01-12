Семашко обсудил с Лебедевым аспекты председательства Беларуси в СНГ

Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня встретился с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, проинформировали в пресс-службе белорусской дипломатической миссии.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущим вопросам развития интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. Обсуждены отдельные аспекты председательства Республики Беларусь в СНГ в 2021 году. Отдельное внимание уделено вопросу организации работы Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, заседания которой в текущем году также будут проходить под председательством белорусской стороны", – говорится в сообщении дипмиссии.
Фото: cis.minsk.by
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