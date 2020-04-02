Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+6 oC
USD: 2.6
EUR: 2.85
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Семашко: интеграционные дорожные карты придется актуализировать из-за упущенных сроков

Семашко: интеграционные дорожные карты придется актуализировать из-за упущенных сроков

Разработанные в прошлом году белорусско-российские интеграционные карты придется актуализировать из-за упущенных сроков. Об этом в интервью "Российской газете" сказал посол Беларуси в России Владимир Семашко.


"В прошедшем году белорусской и российской сторонами проделан внушительный объем работы, - напомнил дипломат. - Подготовлена и парафирована главами правительств обновленная программа действий двух стран по реализации Договора о Союзном государстве. Отраслевыми министерствами и ведомствами была развернута работа по подготовке 30 дорожных карт по формированию единых и объединенных рынков Союзного государства. Их принятие и реализация стали бы серьезным шагом вперед по всем направлениям интеграции".

Однако, подчеркнул Владимир Семашко, к моменту завершения работы над дорожными картами не было выполнено одно из основных условий белорусской стороны - урегулирование всех актуальных, не терпящих отлагательств уже в текущем 2020 году вопросов двустороннего сотрудничества, пишет БелТА. "Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко неоднократно акцентировал внимание на том, что подписание всех новых интеграционных договоренностей возможно лишь пакетным принципом, - указал посол. - Таким образом, отсутствие реального движения по энергетической тематике, устранению барьеров и созданию равных условий для субъектов хозяйствования без односторонних изъятий и ограничений не позволило выйти на подписание подготовленного пакета документов".

По словам дипломата, сегодня правительства двух стран выходят на определенные договоренности по урегулированию той ситуации, которая сложилась в наших отношениях в начале текущего года. "Это хороший сигнал, - отметил он. - Решение проблемных вопросов двустороннего взаимодействия создает предпосылки вернуться к рассмотрению наработанных документов по углублению нашей интеграции".

"Но уже очевидно, что дорожные карты придется актуализировать, поскольку заложенные в них сроки реализации этапов интеграции изначально являлись очень сжатыми. Например, по целому ряду направлений к середине этого года предусматривалось формирование унифицированного законодательства. Сегодня очевидно, что сделано это в предусмотренные сроки уже не будет. Да и сама ситуация в нашем регионе и мире в целом, сложившаяся в последние дни и недели, заставляет переосмыслить отдельные элементы сотрудничества и скорректировать их в целях приведения к текущим реалиям", - заявил Владимир Семашко.

ФОТО: БелТА


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Выступление председателя Палаты представителей Национального собрания В.Андрейченко на открытии второй сессии Палаты представителей седьмого созыва
В Минске задержали сутенера, заработавшего за год на торговле живым товаром 20 тысяч руб.
Осужденные к ограничению свободы смогут обжаловать примененные к ним меры взыскания
Владельцы квартир с газовыми плитами получат скидку на электроэнергию
Ратифицирован протокол о внесении изменения в Договор ЕАЭС в части формирования электроэнергетического рынка
В Могилеве расследовано уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью
В Великобритании могут отказаться от интенсивной терапии неизлечимо больных COVID-19
Лукашенко: Беларусь не отказывается от Договора о Союзном государстве, но настаивает на равных условиях интеграции
Начался суд по делу о взрывах фейерверков 3 июля в Минске
Семашко: белорусские и российские НПЗ должны иметь одинаковые условия компенсации издержек от «налогового маневра»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Наглость как натура
Законопроект о деятельности БОКК принят во втором чтении
На весенней сессии депутатам предстоит назначить дату президентских выборов
Музыкальная сказка "Кошкин дом" в театре кукол "Батлейка" - стрим из Молодечно
Эндокринолог рассказал, какая должна быть схема питания при сахарном диабете 2-го типа
На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Семашко: решение проблем между Беларусью и Россией создает предпосылки вернуться к рассмотрению документов по углублению интеграции
Китай увеличил закупку нефти для резервов на фоне снижения цен
44 тысячи рублей заплатят речицкие браконьеры за 73 килограмма рыбы
Депутаты ратифицировали договор между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении
За 60 тысяч евро можно купить уникальную Lada Vesta, и это в десятки раз дешевле ее первоначальной стоимости
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Клятве Гиппократа верны
Авторы
СКАНИРУЙТЕ