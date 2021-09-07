Семашко и глава "Газпрома" обсудили перспективное энергетическое сотрудничество

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Встреча прошла в Санкт-Петербурге.Алексей Миллер и Владимир Семашко обсудили текущие и перспективные вопросы энергетического сотрудничества. Отмечается, что, в частности, было уделено внимание ходу работ по подготовке газотранспортной системы на территории республики к прохождению осенне-зимнего периода.