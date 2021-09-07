Семашко и глава "Газпрома" обсудили перспективное энергетическое сотрудничество

Посол Беларуси в России Владимир Семашко встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Об этом сообщается в Telegram-канале российского газового концерна.
Фото: t.me/gazprom
Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Алексей Миллер и Владимир Семашко обсудили текущие и перспективные вопросы энергетического сотрудничества. Отмечается, что, в частности, было уделено внимание ходу работ по подготовке газотранспортной системы на территории республики к прохождению осенне-зимнего периода.