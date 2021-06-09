Беларусь научилась жить в условиях пандемии и побеждать коронавирус благодаря вакцинации и мерам профилактики. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Москве на Белорусско-азиатском форуме, информирует БЕЛТА.
– Реалии таковы, что наша жизнь разделилась на доковидный период и последующий, в котором мы живем и работаем сейчас, – сказал Владимир Семашко. – Потерь не удалось избежать ни одной экономике, снижение ВВП по итогам года показали практически все страны мира.
Посол подчеркнул, что для Беларуси как страны, 70% ВВП которой формируется путем экспорта, крайне важно восстанавливать и наращивать объемы сотрудничества.
– Но мы научились жить и побеждать коронавирус благодаря вакцинации и мерам профилактики, – заявил он. – Беларусь стала первой после России страной, которая официально зарегистрировала у себя российскую вакцину "Спутник V" и приступила к массовой вакцинации населения этой вакциной. С октября этого года на крупнейшем белорусском фармацевтическом предприятии "Белмедпрепараты" начнется полный цикл выпуска этой вакцины по российской технологии – от выращивания до розлива.
Дипломат констатировал, что в 2021 году экономика Беларуси вышла на траекторию роста: ВВП за январь – апрель увеличился на 2,5%.
– Это приличный показатель, – сказал он.
Владимир Семашко добавил, что по прогнозу по итогам текущего года рост экономики Беларуси составит не менее 2%.
– При этом экспорт должен стать одним из решающих факторов оживления экономики, – подчеркнул он.
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Семашко: Беларусь научилась побеждать коронавирус благодаря вакцинации и мерам профилактики
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