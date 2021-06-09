Семашко: Беларусь научилась побеждать коронавирус благодаря вакцинации и мерам профилактики

, – сказал Владимир Семашко. –Посол подчеркнул, что для Беларуси как страны, 70% ВВП которой формируется путем экспорта, крайне важно восстанавливать и наращивать объемы сотрудничества., – заявил он. –Дипломат констатировал, что в 2021 году экономика Беларуси вышла на траекторию роста: ВВП за январь – апрель увеличился на 2,5%., – сказал он.Владимир Семашко добавил, что по прогнозу по итогам текущего года рост экономики Беларуси составит не менее 2%., – подчеркнул он.