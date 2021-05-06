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  2. Семашко: Беларусь и Россия близки к созданию экономической платформы Союзного государства

Семашко: Беларусь и Россия близки к созданию экономической платформы Союзного государства

В настоящий момент Беларусь и Россия близки к тому, чтобы создать экономическую платформу Союзного государства, сообщает БЕЛТА.


– У Беларуси и России сегодня абсолютное понимание, что надо делать, куда двигаться каждому отдельно взятому государству и в целом в рамках Союзного государства. Сегодня можно констатировать: мы достаточно близки к тому, чтобы действительно создать экономическую платформу Союзного государства, – заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня после церемонии возложения венка от посольства к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Он также подчеркнул, что из 28 дорожных карт по углублению интеграции 26 в настоящее время согласованы сторонами. 

– Думаю, что мы подпишем в сентябре-октябре все дорожные карты, – сказал Владимир Семашко. 

Посол обратил внимание, что стороны не форсируют интеграционные процессы, однако задачи, которые были поставлены в Договоре о создании Союзного государства, остаются.

– Что такое дорожные карты? Это план действий, направлений – единая промышленная политика, единая аграрная политика, создание единого рынка нефти, газа, электроэнергии и так далее – 28 направлений. И в каждом этом направлении надо подвести законодательную базу и в Беларуси, и в России, и межправсоглашения (подписать. – Прим. БЕЛТА). То есть потом пойдет напряженная работа: формирование нормативной базы. И это займет минимум полгода, – заявил Владимир Семашко.

По словам дипломата, ряд дорожных карт предполагает подписание не одного межправительственного соглашения, а нескольких документов – до 10. 

– Есть шанс, что что-то мы успеем в этом году в нормативной базе подправить – и она заработает, что-то перейдет на следующий год, – сказал Владимир Семашко. – Например, самая сложная задача – унификация налогового и таможенного законодательств. Предполагается, что на это уйдет минимум 2–2,5 года.

Фото: БЕЛТА
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