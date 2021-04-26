Семь мест, где сегодня в Минске работают мобильные датчики контроля скорости

Контроль передвижения транспорта с помощью систем с 7:00 до 3:00 осуществляется на ул. Орловская, 80 (ограничение по скорости составляет 60 км/ч); на пр. Независимости, 99 (водителям разрешено ехать со скоростью 60 км/ч); на МКАД, 41-й км (скоростное ограничение – 90 км/ч); пр. Партизанский, 147, где можно передвигаться со скоростью не более 60 км/ч.В период с 19:30 до 3:00 мобильные датчики будут установлены на Игуменском тракте, 30 (60 км/ч); на пр. Дзержинского, 3Б (60 км/ч) и на пр. Независимости, 156 (80 км/ч).Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит соблюдать скоростной режим.