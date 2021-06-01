Семь стран Евросоюза – Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия – с 1 июня начали выдачу сертификатов вакцинации, которые введены, чтобы облегчить свободное передвижение по территории ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), обнародованном сегодня в Брюсселе, информирует ТАСС.
– Сегодня семь государств-членов – Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша – начали выдавать первые сертификаты ЕС, хотя некоторые страны решили ввести цифровой документ только тогда, когда все функции будут развернуты во всем государстве, – говорится в сообщении.
Таким образом, как подчеркивает ЕК, с сегодняшнего дня запущена техническая система, позволяющая применять сертификаты о вакцинации.
– Сертификат ЕС был предложен Еврокомиссией для возобновления безопасных поездок этим летом. Он будет бесплатным, безопасным и доступным для всех. Отображенный в цифровом формате или на бумаге, он будет подтверждать, что человек вакцинирован против COVID-19, имеет отрицательный тест или излечился от инфекции, – говорится в заявлении ЕК.
Планируется, что система зеленых пропусков в полном объеме заработает к 1 июля, когда во многих странах Евросоюза начинается сезон отпусков.
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Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации
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