Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации

– говорится в сообщении.Таким образом, как подчеркивает ЕК, с сегодняшнего дня запущена техническая система, позволяющая применять сертификаты о вакцинации.говорится в заявлении ЕК.Планируется, что система зеленых пропусков в полном объеме заработает к 1 июля, когда во многих странах Евросоюза начинается сезон отпусков.