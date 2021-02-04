Семь шагов против боли: врач объяснил, как действовать при возникновении неприятных ощущений в теле

При появлении боли не стоит заниматься самолечением, поскольку прежде всего необходимо определить причину ее возникновения. О семи шагах, которые помогут добиться этого, в программе "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
Первым делом, по словам медика, человеку, столкнувшемуся с чувством боли, необходимо сделать МРТ.
– Магнитно-резонансная томография той области, которая у вас болит. Если чувствуете дискомфорт в шее, делаете шейный отдел позвоночника, а если в пояснице, то поясничный или грудной. Если есть головная боль, вы должны сделать комплексные исследования, при которых изучаются шейный отдел позвоночника, головной мозг, сосуды шеи и головы, – рассказал Дмитрий Шубин.
Второй шаг на пути по избавлению от неприятных ощущений – врач.
– Вы должны отправиться в лечебные учреждения с готовым МРТ. Это значительно сократит ваш путь до излечения, – отметил медик.
При незначительных дискомфортных ощущениях, по словам специалиста, можно использовать перцовый пластырь.
– Он наклеивается на больное место. Это безопасное и зачастую эффективное средство уменьшения боли. Перцовый пластырь и пластырь с капсаицином – одно и то же. Капсаицин – вещество, которое содержится в перце и является основным действующим средством, – подчеркнул Дмитрий Шубин.
И конечно, лечение некоторых болей невозможно без упражнений:
– Мы говорим именно о болях в кистях и пальцах. Хотя выбор небогат, но тем не менее вы можете попытаться немножко позаниматься, – сказал медик.
Вместе с тем врач порекомендовал делать сгибательные и разгибательные движения. Также отметил, что хорошо справляются с болью и вращения кистей.
Пятый шаг – таблетки от боли. Специалист назвал стероидные противовоспалительные препараты, которые нужно принимать не больше трех – пяти дней.
И последние два шага – укол и операция. Проводиться они должны только по назначению врача.
Фото: pixabay.com
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Семь шагов против боли: врач объяснил, как действовать при возникновении неприятных ощущений в теле
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