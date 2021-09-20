Семь с половиной лет лишения свободы: вынесен приговор бывшему зампреду Могилевского горисполкома

Сегодня в Чаусах, в суде, вынесен приговор бывшему заместителю председателя Могилевского горисполкома Владимиру Дудареву, которого признали виновным по статьям УК «Превышение власти или служебных полномочий» и «Мошенничество».





Будучи должностным лицом, Дударев в 2006 году был избран председателем жилищно-строительного кооператива «Центр Дом». В 2008-м он, используя свое положение, незаконно завладел техэтажом над квартирой, в которой проживал, стоимостью более 413 миллионов неденоминированных рублей. После этого, не получив согласие членов ЖСК, по своему усмотрению внес изменения в проектно-сметную документацию дома, увеличив за счет средств членов ЖСК высоту потолков техэтажа с 1,9 до 2,5 метра. Тем самым завладев имуществом в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием.

В 2015 году он же, находясь в должности начальника отдела строительства Могилевского горисполкома, приобрел для своего отца одноэтажный деревянный дом на улице Вербовой, помог оформить куплю-продажу. В дальнейшем, заведомо зная, что объект в соответствии с генеральным планом города находится в ландшафтно-рекреационной зоне, где запрещено расширение и строительство новой усадебной застройки, Дударев от имени отца обратился к ИП Мацуковой для подготовки проектно-сметной документации, чтобы начать строительные работы на месте купленного дома. Предприниматель выполнила проект. И в 2017 году Владимир Дударев убедил начальника управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома этот документ согласовать. После чего Дударев согласовал с должностными лицами ООО «ГрадСтройАльянс» работы на указанном участке.

Это квалифицируется как самовольное строительство. Зная об этом, в апреле 2019 года Дударев, будучи зампредом горисполкома (эту должность он занимал с 21 сентября 2018 года по 7 августа 2019-го) дал указание начальнику управления архитектуры и градостроительства не привлекать к административной ответственности его отца за самовольное строительство (жалоба поступила от жителя Могилева) и не сносить возведенные постройки. А с целью легализации самовольного строительства организовал составление дефектного акта ООО «ГрадСтройАльянс» о разрушении фундамента дома, что якобы и послужило причиной возведения новой постройки. Таким образом, Дударев, выходя за пределы своих прав и полномочий, из корыстной и личной заинтересованности совершил действия, совершать которые был не вправе.

«Действия, совершенные Владимиром Дударевым, явно выходили за рамки его должностных полномочий и повлекли существенный вред государству и общественным интересам», – подытожили в суде, оглашая приговор.

Приговорили экс-чиновника к семи с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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