Сэм Рейми подтвердил, что работает над сиквелом "Доктора Стренджа"

Фильм должен выйти на экраны в ноябре 2021 года, сообщает comingsoon.net.



Режиссер Сэм Рейми, снявший «Человека-паука» подтвердил, что работает над сиквелом кинокомикса про Доктора Стренджа.

Он вспомнил о сцене из «Человека-паука-2» 2004 года, в котором Джей Джона Джеймсон пытается придумать прозвище для злодея Доктора Осьминога, и его коллега предлагает назвать злодея «Доктором Стрэнджем».

— В детстве мне нравился Доктор Стрэндж, но для меня он всегда шел позади Человека-паука и Бэтмена. Наверное, он был на пятом месте в моем списке лучших героев комиксов. Он был таким особенным, но, когда мы снимали ту сцену в «Человеке-пауке-2», я и представить не мог, что мне доведется работать над фильмом о Докторе Стрэндже. Мне показалось забавным, что эта фраза случайным образом попала в фильм. Должен сказать, что мне хотелось бы иметь дар предвидения, чтобы знать о своем участии в проекте, — рассказал Рейми.

Фильм "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" должен выйти на экраны в ноябре 2021 года.