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Семь региональных электронных ярмарок вакансий пройдут в Беларуси 24 апреля

Электронные ярмарки вакансий для жителей семи городов и районов страны пройдут в Беларуси 24 апреля — об этом сообщает специализированный сайт государственной службы занятости e-vacancy.by.


Для жителей Хотимского района с 09.00 до 12.00 будут предложены вакансии четырех организаций. Помимо местного УКП «Жилкомхоз» (требуются главный бухгалтер, главный инженер, мастер по содержанию зеленых насаждений, экономист, электромонтер оперативно-выездной бригады, юрисконсульт) соискателям будет предложено устроиться в КУСП «Черняховский-Агро», ОАО «Молочные горки» и ОАО «Амкодор-Шклов».

С 09.00 до 11.00 о наличии свободных рабочих мест готовы будут рассказать представители ОАО «Трест № 40» из Жлобина. Здесь требуются бетонщик, водитель автомобиля, каменщик, машинист бульдозера, оператор пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий, плотник, прораб и другие специалисты — всего 71 вакансия.

Электронная ярмарка вакансий организаций города Жодино пройдет с 10.00 до 13.00. Участие в ней намерены принять филиал «Автомобильный парк № 18» ОАО «Миноблавтотранс», ОАО «Свiтанак», Филиал «Жодинский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром» и Жодинская центральная городская больница.

Для жителей Кировского района в ходе электронной ярмарки вакансий с 10.00 до 12.00 будут представлены варианты работы от Кировского районного потребительского общества, ГУК «Централизованая клубная система Кировского района», районного УКП «Жилкомхоз» и Кировского РЦСОН.

На электронной ярмарке вакансий Полоцкого района готовность завязать знакомство с соискателями выразили филиал «Автобусный парк № 2» ОАО «Витебскоблавтотранс», Полоцкая центральная городская больница и ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00.

Бобруйская городская детская больница представит вакансии для жителей города и окрестностей с 11.00 до 13.00. Здесь требуются врачи-специалисты и фельдшеры-лаборанты.

Наконец, в Бобруйском районе на электронной ярмарке вакансий гражданам предложат работу в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Гигант». Предполагается, что список вакансий будет доступен с 14.00 до 16.00.

Все ярмарки вакансий пройдут на сайте http://e-vacancy.by. По окончании мероприятий доступ к вакансиям для всех соискателей сохранится — актуальные предложения будут автоматически перенесены в базу данных на портале государственной службы занятости.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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