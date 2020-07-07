Семь организаций Минска предложат на этой неделе рабочие места на электронной ярмарке вакансий

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 9 июля с 10 до 12 часов, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.





В ярмарке примут участие семь столичных организаций: «Керамин», «Криница», «МАЗ», «МИНСКРЕМСТРОЙ», «Минсктранс», «Минсккоммунтеплосеть» и «Минскводоканал».

Всего соискателям предложат более 500 вакансий.

По окончании ярмарки все актуальные вакансии будут перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости gsz.gov.by.