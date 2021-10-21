Семь электронных ярмарок вакансий пройдут 21 октября в Беларуси

Семь региональных электронных ярмарок вакансий пройдут 21 октября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Ивановского района пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие 12 организаций: ОАО «Пинский автобусный парк» (24 варианта трудоустройства), ГУССП «Ивановская СПМК-7» (требуется инженер по материально-техническому снабжению), ОАО «Тышковичи-Агро» (3 вакансии), ОАО «Псыщево Агро» (3 свободных рабочих места), УП «Ляховичское-Агро» (нужен водитель автомобиля), КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» (25 вакансий), ОАО «Достоево» (5 вакансий), ОАО «Мекосан» (требуются шесть работников), ОАО «Белсолод» (5 вариантов трудоустройства), ОАО «Агро-Мотоль» (2 вакансии), а также ГП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги» из Пинска и столичное ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова».

В рамках электронной ярмарки вакансий предприятий и организаций Пинска заявлено участие 5 организаций района: ОАО «Полесье», ОАО «Пинский автобусный парк», ЗАО «ХК «Пинскдрев», ЭРУП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги» и ОАО «Кузлитмаш». Компанию им составит ОАО «Псыщево Агро» из Ивановского района.

Электронная ярмарка вакансий в Минске пройдет с 10:00 до 12:00. В мероприятии примут участие ОАО «Криница», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова», УП «Зеленстрой Ленинского района г. Минска», УП «Ремавтодор Партизанского района г. Минска», РУП «Белмедпрепараты» и др. Соискателям будет предложено более 500 свободных рабочих мест.

В Дзержинском районе электронная ярмарка вакансий также пройдет с 10:00 до 12:00. Предварительно в ней изъявили желание принять участие два нанимателя – ГП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги» из Пинска и УП «Зеленстрой Ленинского района г. Минска».

В Ляховичском районе с 11:00 до 12:00 в рамках аналогичной ярмарки свои вакансии предложит сельскохозяйственное ОАО «Путь новый» (требуются водитель автомобиля, главный бухгалтер, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, главный экономист, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства).

Еще две электронные ярмарки вакансий должны пройти с 10:00 до 12:00 в Пуховичском и Ивьевском районах, однако предварительной информации об участниках на специализированной интернет-площадке не размещено.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости. Доступ к ним для всех соискателей сохранится.