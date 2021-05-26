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Семь электронных мини-ярмарок вакансий пройдут 26 мая в Беларуси

Семь региональных электронных мини-ярмарок вакансий пройдут 26 мая на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Фото: БЕЛТА

С 10:00 до 12:00 будет проходить электронная ярмарка вакансий в Гродно. Среди ее участников – ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО «Белкард», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Гродненский консервный завод», ОАО «Гродторгмаш», ОАО «БелТАПАЗ», Гродненский филиал РУП «Белпочта», КУП «Комбинат школьного питания Ленинского района», РУАП «Гродненская овощная фабрика», УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», ОАО «Автобусный парк г. Гродно», Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно, Городская поликлиника № 7 г. Гродно, Гродненский филиал РУП «Белсоюзпечать», ОАО «Гроднохлебпром», ОАО «Гронитекс», ОАО «Молочный Мир».

Электронная ярмарка вакансий в Сморгонском районе пройдет с 10:00 до 13:00. Свои варианты для трудоустройства желающих представят Сморгонское РУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», Филиал № 7 «Сморгоньсиликатобетон», УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», ООО «Белагротерминал», Сморгонский опытный лесхоз, ОАО «СМТ № 41» г. Сморгонь, филиал «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром».

В Столинском районе мини-ярмарка вакансий также пройдет с 10:00 до 13:00. Ее участники – ГУК «Столинская районная клубная система», КУП ЖКХ «Столинское ЖКХ», ОАО «Новая Припять», ОАО «Горынский комбинат строительных материалов», филиал «АП № 12 г. Столина», филиалы Столинского райпо «Горкоопторг» и «Общепит» и др.

Электронная ярмарка вакансий предприятий Минского района запланирована на период времени с 10:00 до 12:00. С соискателями готовы пообщаться онлайн представители МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи», УЗ «Минская центральная районная клиническая больница» и ОАО «Минское производственное кожевенное объединение».

В Бресте аналогичное мероприятие также пройдет с 10:00 до 12:00. Судя по информации на сайте «Электронная ярмарка вакансий», к участию готовы два нанимателя – КУП «Брестский общественный транспорт» и ОАО «Новая Припять» (сельскохозяйственное предприятие). Перечень предлагаемых рабочих мест заранее не обнародуется.

Электронная ярмарка вакансий Островецкого района пройдет с 11:00 до 12:30. Участниками станут Островецкое РУП ЖКХ, Островецкая центральная районная клиническая больница, ГЛХУ «Островецкий лесхоз», Островецкое унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания населения и ГП «Ворняны».

Наконец, в Червенском районе электронная ярмарка вакансий соберет представителей ГУ «Червенский территориальный центр социального обслуживания населения» и ГУ «Червенская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва». Время проведения мероприятия – с 11:00 до 13:00.
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