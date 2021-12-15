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  2. Семь человек погибли при лобовом столкновении двух машин в Калмыкии

Семь человек погибли при лобовом столкновении двух машин в Калмыкии

Семь человек, в том числе один несовершеннолетний, стали жертвами лобового столкновения двух легковых транспортных средств в Республике Калмыкия. Еще три человека пострадали, передает ТАСС.


– В среду на 272-м км дороги Астрахань – Ставрополь произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, в результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz погибли семь человек. Трое пострадавших из автомобиля Hyundai доставлены в медицинское учреждение, –  уточнили информацию в пресс-службе регионального управления МВД.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и иных ведомств. По факту аварии проводится проверка.

Фото: pixabay.com
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