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«Сельта» разгромила «Кадис» в заключительном матче 13-го тура футбольного чемпионата Испании

В Виго состоялся последний матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. «Сельта» одержала уверенную победу над «Кадисом» со счетом 4:0.

«Кадис», выступающий в Примере впервые с сезона-2005/2006, отлично начал этот чемпионат. В частности, уже успел всех удивить, оставив ни с чем «Атлетик» (1:0), мадридский «Реал» (1:0) и «Барселону» (2:1). 


«Сельта», наоборот, стартовала из рук вон плохо и шла в зоне вылета, что привело к ноябрьским перестановкам на тренерском мостике: Оскар Гарсия был отправлен в отставку, а пост наставника команды занял молодой аргентинский специалист Эдуардо Коудет, который никогда прежде в Европе в качестве тренера не работал. Как показывают последние результаты, этот смелый шаг руководства «Сельты» себя полностью оправдывает. Она выиграла три последних матча. Причем общая разница забитых и пропущенных мячей в этих встречах – 9:1.

В поединке против «Кадиса» хозяева поля реже били по воротам (7:12) и подали меньше угловых (1:5), но при этом чаще владели мячом (61% на 39%) и куда лучше соперника выглядели в завершающей стадии атак, что и привело «небесных» к заслуженной победе.

По сути, с исходом матча все было ясно уже по итогам первого тайма, по ходу которого «небесные» четыре раза торпедировали ворота гостей. Авторами забитых мячей стали Нолито (6-я минута), Яго Аспас (31, пенальти), Фран Бельтран (43) и Браис Мендес (45+1).

Во второй половине встречи хозяева поля уверенно довели дело до своей виктории.


Матчи 13-го тура, сыгранные 11–13 декабря, принесли такие результаты: «Вальядолид» – «Осасуна» – 3:2, «Валенсия» – «Атлетик» – 2:2, «Хетафе» – «Севилья» – 0:1, «Уэска» – «Алавес» – 1:0, «Реал» (Мадрид) – «Атлетико» – 2:0, «Реал Сосьедад» – «Эйбар» – 1:1, «Бетис» – «Вильярреал» – 1:1, «Эльче» – «Гранада» – 0:1, «Барселона» – «Леванте» – 1:0.

Турнирную таблицу возглавляет «Реал Сосьедад», имеющий 26 очков. Ближайшими преследователями команды из Сан-Себастьяна являются «Атлетико» (26), мадридский «Реал» (23), «Вильярреал» (22), «Севилья» (19), «Гранада» (18), «Кадис» (18) и «Барселона» (17).

Фото: facebook.com/rccelta
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