Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске в эти выходные

Закупиться овощами, фруктами, рыбой и мясом, молочной продукцией и медом по доступным ценам можно на уже ставших традиционными сельскохозяйственных ярмарках.
В эти выходные в Минске ярмарки будут проходить по следующим адресам:
Заводской район:
ул. Ташкентская, 19 (на парковке у большой арены ГКСУ «Чижовка-Арена»)
ул. Герасименко, 51 (площадка у МФК «Мандарин)
Ленинский район:
пр. Рокоссовского, 114 (парковка вдоль здания)
Московский район:
пр. Любимова, 26
Октябрьский район:
ул. Асаналиева, 44
ул. Барамзиной, 10а (микрорайон «Сокол»)
Партизанский район:
бульвар Тракторостроителей
Первомайский район:
ул. Руссиянова, 1
ул. Гинтовта, 12
Советский район:
парк Дружбы народов
Фрунзенский район:
ул. Лобанка, 94 (площадка у ТЦ «Максимус»)
Центральный района:
ул. Каховская, 31 (площадка у кинотеатра «Киев»)