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Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске в эти выходные

Закупиться овощами, фруктами, рыбой и мясом, молочной продукцией и медом по доступным ценам можно на уже ставших традиционными сельскохозяйственных ярмарках.

фото белта

В эти выходные в Минске ярмарки будут проходить по следующим адресам:

Заводской район:

ул. Ташкентская, 19 (на парковке у большой арены ГКСУ «Чижовка-Арена»)

ул. Герасименко, 51 (площадка у МФК «Мандарин)

Ленинский район:

пр. Рокоссовского, 114 (парковка вдоль здания)

Московский район:

пр. Любимова, 26

Октябрьский район:

ул. Асаналиева, 44

ул. Барамзиной, 10а (микрорайон «Сокол»)

Партизанский район:

бульвар Тракторостроителей

Первомайский район:

ул. Руссиянова, 1

ул. Гинтовта, 12

Советский район:

парк Дружбы народов

Фрунзенский район:

ул. Лобанка, 94 (площадка у ТЦ «Максимус»)

Центральный района:

ул. Каховская, 31 (площадка у кинотеатра «Киев»)

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