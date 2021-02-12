Сельское хозяйство должно стать прибыльным бизнесом

Предстоит повысить отдачу от каждого гектара, увеличить выход продукции с каждой единицы сырья, мяса и молока. Продолжится работа по созданию крупнотоварного производства, его оснащение современной отечественной техникой – за 5 лет в отрасль поступит около 31 тысячи единиц. Будет построено 39 крупных производственных объектов. К концу пятилетия производство зерна должно достигнуть 10 млн тонн в год, молока – более 9 млн, мяса – более 2 млн тонн.