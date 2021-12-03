Селиверстов о проекте бюджета-2022: все социальные обязательства будут выполнены

Об этом министр финансов Юрий Селиверстов заявил сегодня журналистам после совещания у Президента по вопросам социально-экономического развития страны.
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– То, что проект бюджета-2022 сформирован с дефицитом, не есть нечто чрезвычайное, – отметил Юрий Селиверстов. – Это означает, что тот уровень доходов, который мы имеем, несколько ниже, чем те расходы, которые нам необходимо осуществлять.
Вместе с тем, добавил министр финансов, для граждан это не повод для беспокойства:
– Потому что все социальные обязательства будут выполнены. У нас в бюджете социальных обязательств около 45 процентов от всех расходов.
За счет чего мы их профинансируем? За счет тех остатков, которые имеем. Сейчас бюджет по текущему году исполняется с опережающим темпом роста доходов. Поэтому ресурсы у нас имеются.
Отвечая на вопрос о размере дефицита бюджета, министр сказал:
– По текущему году он оценивается в сумму около 2,5–2,6 миллиарда рублей, притом что было утверждено около 4 миллиардов. По следующему году тоже прогнозируем около трех миллиардов.
Каковы гарантии того, что Беларусь сможет рассчитываться по внешним долговым обязательствам? На этот вопрос Юрий Селиверстов ответил так:
– Мы работаем по привлечению ресурсов с нашими партнерами из России, с Евразийским фондом стабилизации и развития. Более половины наших обязательств – перед коллегами из России. Поэтому я думаю, мы этот вопрос с ними решим. Плюс уровень золотовалютных резервов, который сегодня составляет около 8,5 миллиарда долларов, остатки валютные Правительства позволят это сделать (выполнить долговые обязательства. – Прим. ред.), даже если будет какой-то форс-мажор в этой части.