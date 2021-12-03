Селиверстов о проекте бюджета-2022: все социальные обязательства будут выполнены

Фото из архива БЕЛТА

– отметил Юрий Селиверстов. –Вместе с тем, добавил министр финансов, для граждан это не повод для беспокойства:За счет чего мы их профинансируем? За счет тех остатков, которые имеем. Сейчас бюджет по текущему году исполняется с опережающим темпом роста доходов. Поэтому ресурсы у нас имеются.Отвечая на вопрос о размере дефицита бюджета, министр сказал:Каковы гарантии того, что Беларусь сможет рассчитываться по внешним долговым обязательствам? На этот вопрос Юрий Селиверстов ответил так:(выполнить долговые обязательства. –),