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Селфи с минским Биг-Беном, выставка елочных игрушек и опера в режиме онлайн: как провести выходные

Впереди выходные – возможность расслабиться, отдохнуть и набраться энергии на следующую неделю. В нашей подборке – восемь отличных способов, которые помогут вам провести время не только интересно, но и с пользой. 

Фото: pixabay.com

Предлагаем начать уик-энд с вечерней прогулки: в столице есть на что посмотреть. Не так давно в центре Минска сделали реконструкцию большой часовой башни – ее назвали столичным Биг-Беном. Он и правда здорово украшает фотографии и, возможно, когда-то станет еще одним символом города. При восстановлении, кстати, использовался оригинальный кирпич одной из послевоенных построек, часы изготовили в белорусской мастерской. Время они синхронизируют с помощью интернета и не боятся холода – работать могут даже в сорокаградусный мороз. Сделать снимок с обновленной городской достопримечательностью можно недалеко от станции метро «Молодежная» по адресу улица Кальварийская, 21. 

Фото: realt.by

Уже можно создавать себе новогоднее настроение! Пока столицу еще не украсили и не установили все елки, можно насладиться сверкающими праздничными украшениями в Национальном историческом музее. Там сейчас проходит выставка «Музей елочных игрушек», на которой представлены самые достойные экземпляры мировой коллекции. Посетив музей, каждый ребенок погрузится в сказку, а взрослые почувствуют ностальгию и вернутся в беззаботное детство. И кстати, посмотреть экспозицию можно до конца января 2021 года. 

Фото: histmuseum.by
 
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны приглашает оценить экспозицию «Сталинград 1942–1943. Белорусы на защите города», которую сотрудники подготовили вместе с коллегами из музея-заповедника «Сталинградская битва». Все представленное на выставке поможет окунуться в атмосферу грандиозного сражения, которое показало миру, что такое героизм и сила советских воинов. 

Фото: warmuseum.by

Запланировано и другое мероприятие патриотического характера. 21 ноября в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» отметят День артиллериста. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии. Гостей ждет захватывающая военно-историческая реконструкция с применением боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Фото: stalin-line.by

И пока рано даже говорить о турпоездках и путешествиях, предлагаем отправиться в московский музей. Но ехать никуда не нужно. Пушкинский музей в Москве не принимает посетителей, но открыт для онлайн-экскурсий. Сейчас предлагается стать гостем выставки «От Дюрера до Матисса», которая расскажет о пяти веках в истории европейской живописи (от конца XV до середины XX века). 

Фото: ru.moscovery.com

Еще одно мероприятие изменило формат проведения. В этом году ежегодная музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards пройдет онлайн. Традиционно на ней будут награждать молодых исполнителей из Санкт-Петербурга. Но, скорее всего, вас заинтересует не это. Хедлайнеры мероприятия – популярные российские группы The Hatters, «Аффинаж» и Krec, рэперы Feduk и Фогель. Если вы давно мечтали, но так и не попали на концерт, можно стать зрителем бесплатной трансляции премии. 

Фото: wday.ru

А еще можно прикоснуться к искусству, не выходя из дома, – на любимом диване. Такую возможность дарит проект Colors. Их команда в собственной студии записывает выступления современных вокалистов, музыкантов и артистов. На этот раз порадовали «Новой оперой»: многим ценителям она придется по вкусу.

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Не стоит забывать и о своем здоровье. Можно попробовать себя в таком популярном направлении тренировок, как Natural movement. Позаниматься реально и самостоятельно, в домашних условиях. Со временем подвижность бедер и суставов у людей становится меньше, и, чтобы в старости не столкнуться с серьезными проблемами, нужно подумать об этом сейчас. 

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