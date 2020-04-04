Селене Гомес поставили диагноз «биполярное расстройство»

Известной американской актрисе и певице Селене Гомес поставлен диагноз «биполярное расстройство». Об этом сама она сообщила в ходе беседы со своей коллегой Майли Сайрус в прямом эфире в социальной сети Instagram.
«Недавно я пoсетила одну из лучших психиатрических бoльниц в Америке… Я обсуждала, что пoсле многих лет, проходя через множество разных вещей, я пoняла, что у меня было бипoлярное расстройствo», — рассказала певица.
При этом Селена Гомеса подчеркнула, что знание этого действительно помогло ей. И именно поэтому она не боится.
Запись прямого эфира опубликовал телеканал Fox News.