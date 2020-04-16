Селена Гомес судится с создателями мобильной игры, героиню которой сделали похожей на нее

Американская певица и актриса Селена Гомес подала иск против создателей игры для мобильных телефонов “Clothes Forever — Styling Game”, которые сделали героиню похожей на нее, сообщает Variety.

Guangzhou Feidong Software Technology Co./MutantBox Interactive Limited/Flare Magazine



В игре пользователи могут совершать виртуальные походы по магазинам со знаменитостями. Как говорят создатели, звезды, такие как Кардашьян, Джиджи Хадид, Бейонсе, будут просить у игроков совета.

Гомес заявила, что одна из героинь срисована с нее, хотя она не давала на это разрешения, и была бы против, даже если бы ее просили об этом, учитывая, что игра опирается на сомнительную практику стимулирования пользователей на совершение покупок в приложении. По словам певицы, она намерена оберегать свой имидж, чтобы иметь право быть образцом для подражания для молодежи. К тому же, как говорится в иске, игра изобилует ошибками и получила низкие оценки от рецензентов App Store.

Гомес требует от создателей 10 миллионов долларов. Авторскими правами на игру обладает британская компания MutantBox Interactive Limited, продавцом является китайская Guangzhou Feidong Software Technology Co.