Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+5 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Селена Гомес судится с создателями мобильной игры, героиню которой сделали похожей на нее

Селена Гомес судится с создателями мобильной игры, героиню которой сделали похожей на нее

Американская певица и актриса Селена Гомес подала иск против создателей игры для мобильных телефонов “Clothes Forever — Styling Game”, которые сделали героиню похожей на нее, сообщает Variety.

Guangzhou Feidong Software Technology Co./MutantBox Interactive Limited/Flare Magazine

В игре пользователи могут совершать виртуальные походы по магазинам со знаменитостями. Как говорят создатели, звезды, такие как Кардашьян, Джиджи Хадид, Бейонсе, будут просить у игроков совета.

Гомес заявила, что одна из героинь срисована с нее, хотя она не давала на это разрешения, и была бы против, даже если бы ее просили об этом, учитывая, что игра опирается на сомнительную практику стимулирования пользователей на совершение покупок в приложении. По словам певицы, она намерена оберегать свой имидж, чтобы иметь право быть образцом для подражания для молодежи. К тому же, как говорится в иске, игра изобилует ошибками и получила низкие оценки от рецензентов App Store.

Гомес требует от создателей 10 миллионов долларов. Авторскими правами на игру обладает британская компания MutantBox Interactive Limited, продавцом является китайская Guangzhou Feidong Software Technology Co.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Бэнкси показал новую работу на тему карантина
Яровые посеяны на площади 1031 тыс. га
Названы фильмы-участники международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm
Чигиринскую туристско-рекреационную зону намерены создать в Могилевской области
В интернете состоялась премьера уникального для Беларуси панорамного фильма «Белый Ковель. Возвращение»
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
Общения меньше, продаж — больше: почему автолавки оказались сейчас очень востребованы в отдаленных деревнях
Нарушители режима в Гомеле: из 27 самоизолированных семерых не оказалось дома
Как изменился после первого этапа раставрации Коссовский замок
Трамп заявил о прохождении пика эпидемии в стране
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть кол на голове теши
Сколько стоит полностью перевести дом на электроэнергию
В Японии задержали рекордную партию кокаина
Стало известно, сколько сделок с недвижимостью заключено в Минске с начала года
Как защитить правдивую историю Великой Отечественной войны
Защитит ли посещение солярия от коронавируса и почему нельзя пить парацетамол в качестве профилактики
Диетолог рассказала о вредных и полезных напитках в период самоизоляции
Порядок оказания бытовых услуг временно изменился в столице
Антимонопольное расследование, контрольные мероприятия: жесткие дискаунтеры должны работать по правилам
Tesla открывает первый интернет-магазин на платформе, принадлежащей Alibaba
Коронавирус – не бубонная чума, которая выкашивала целые города в Средневековье
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Авторы
СКАНИРУЙТЕ