Сельчанин убил своего собутыльника и получил 15 лет лишения свободы

Старший прокурор отдела прокуратуры области Анна Тылец рассказала, что трагедия произошла летом 2020 года. Два товарища распивали спиртное на улице – возник конфликт, в результате которого один из них скончался. Обвиняемый не смог объяснить мотив преступления и подробности его совершения. По его словам, он опьянел настолько, что забыл все, что произошло тем вечером. Эксперты установили, что мужчина нанес собутыльнику более сорока ударов ножом, ногами, руками и палкой. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.За совершенное убийство мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.