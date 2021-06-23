Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обратился к государствам, входящим в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), с просьбой бороться с искажением истории и препятствовать попыткам возрождения фашизма и нацизма. Об этом сообщает ТАСС.
– Призываем все государства ШОС вести последовательную борьбу с фальсификацией истории, противодействовать попыткам возрождения фашизма и нацизма, пресекать любую деятельность по восхвалению праворадикальной идеологии, – обратил внимание стран ШОС Николай Патрушев во время выступления на 16-й встрече секретарей совбезов стран ШОС в Душанбе.
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Секретарь Совета Безопасности России призвал страны ШОС бороться с фальсификацией истории и попытками возрождения фашизма
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