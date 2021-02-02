В Минском районе на участке дороги М-6 во вторник, 2 февраля, на время ограничат движение, передает БЕЛТА.
– С 16:30 до 18:00 на 14-м километре автодороги М-6 Минск – Гродно вблизи деревни Дегтяревка Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в направлении Гродно, – сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Госавтоинспекция Минской области обращается к водителям с просьбой отнестись к мероприятию с пониманием и советует планировать время и маршрут поездок с учетом озвученной информации.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня временно ограничат движение на участке дороги Минск – Гродно
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