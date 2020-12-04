Сегодня в Витебске отобрали возможных конкурсантов на песенные международные конкурсы фестиваля «Славянский базар в Витебске»

Жюри оценивало интонацию и чистоту исполнения, сценический образ, драматургию и, конечно, цельность образа.– поделилась впечатлением председатель жюри, директор Витебской областной филармонии Елена Подоляк.– отметил член жюри, председатель цикловой комиссии «Дирижирование» Витебского музыкального колледжа имени И. И. Соллертинского, руководитель нескольких вокальных коллективов Александр Суворов.Жюри отобрало десять вокалистов, которые представят Витебщину во втором этапе национального отбора. В XIХ Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2021» соревнование продолжат Александра Венцкус, Ульяна Голыня, Маргарита Дербенёва, Вероника Марцинкевич, Надежда Романовская.За право представлять Беларусь на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» в Минске будут состязаться Нелли Казарян, Андрей Кот, Оксана Ловчая, Диана Молявко, Анастасия Приставко.