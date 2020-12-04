Сегодня в Витебске состоялся региональный этап национальных отборов к международным конкурсам юбилейного XXX Международного фестиваля искусств. За право представлять нашу область в следующем этапе боролись 28 юных вокалистов и 14 взрослых конкурсантов.
Жюри оценивало интонацию и чистоту исполнения, сценический образ, драматургию и, конечно, цельность образа.
– К сожалению, бывают моменты, когда неплохое вокальное исполнение омрачается некудышней хореографией.
Хочется пожелать тем, кто готовит конкурсантов, обращать внимание абсолютно на все. Что касается детей, то нужно давать материал, соответствующий их возрасту и силе голоса. Когда исполнитель понимает то, о чем поет, и сам верит в это, тогда эти искренность и настоящность подкупают жюри и зрителя, – поделилась впечатлением председатель жюри, директор Витебской областной филармонии Елена Подоляк.
– Дети показали разный уровень подготовки. Одни взяли высокую профессиональную планку, у других еще есть потенциал для роста. Были несколько абсолютных лидеров как у детей, так и у взрослых, которые могут соперничать с лучшими певцами республики, – отметил член жюри, председатель цикловой комиссии «Дирижирование» Витебского музыкального колледжа имени И. И. Соллертинского, руководитель нескольких вокальных коллективов Александр Суворов.
Жюри отобрало десять вокалистов, которые представят Витебщину во втором этапе национального отбора. В XIХ Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2021» соревнование продолжат Александра Венцкус, Ульяна Голыня, Маргарита Дербенёва, Вероника Марцинкевич, Надежда Романовская.
За право представлять Беларусь на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» в Минске будут состязаться Нелли Казарян, Андрей Кот, Оксана Ловчая, Диана Молявко, Анастасия Приставко.
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Сегодня в Витебске отобрали возможных конкурсантов на песенные международные конкурсы фестиваля «Славянский базар в Витебске»
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ