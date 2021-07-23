Сегодня, 23 июля, состоится официальное открытие летних Олимпийских игр в Токио. Церемония начнется в 14 часов по Минску. «Беларусь 1» и «Беларусь 5» будут транслировать ее в прямом эфире.
Волноваться, что пропустите торжественное событие, не стоит: повтор церемонии покажут и вечером. Подробнее о том, как будут освещаться Игры в Токио на белорусском ТВ и радио, можно почитать в этом материале.
Церемония открытия в этом году отличится малочисленностью: на ней будет всего лишь 950 человек, хотя арена могла бы вместить все 80 тысяч. Дело в ковидных ограничениях, которые на Олимпиаде достаточно строгие. Во время парада атлетам придется держать социальную дистанцию, обязательно использовать маски. Первой на арене появится команда Греции, а замыкать парад будет Япония. После атлеты, тренеры и официальные лица примут присягу и Игры объявят открытыми.
О церемонии открытия известно немногое, так что в 14 часов зрителей со всего мира наверняка ждут сюрпризы. Кстати, официальное название программы звучит как «Объединенные эмоциями», и это только подогревает интерес к мероприятию.
В Олимпиаде будут участвовать примерно 12,5 тыс. спортсменов из более чем 200 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Белорусам тоже есть за кого болеть: нашу страну представляют 108 атлетов в 20 видах спорта. Первые выступления соотечественников в Токио уже состоялись этой ночью (утром по японскому времени). О результатах по академической гребле можно почитать здесь, а о стрельбе из лука – тут.
К слову, американские аналитики предрекают нашей сборной как минимум три золота. Подробный их прогноз на итоги Олимпиады – по ссылке.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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Сегодня в Токио открывается Олимпиада. Старт церемонии – в 14 часов по Минску
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