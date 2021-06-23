В связи с проведением следственного эксперимента в столице на Партизанском проспекте временно будет ограничено движение. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.
– С 11:00 до 13:30 вблизи дома № 128 на Партизанском проспекте в направлении МКАД запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение, – отметили в СК.
Следователи рекомендуют обратить внимание на данную информацию и просят водителей заранее планировать маршрут.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня в столице будет ограничено движение на Партизанском проспекте
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