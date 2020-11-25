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В Славгороде с почестями перезахоронили красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны

Останки 21 красноармейца были подняты на Славгородчине этой осенью бойцами Могилевского областного военно-патриотического клуба «Виккру» и представителями 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны в ходе экспедиции «Днепровский рубеж –2020».


20 солдат сегодня торжественно перезахоронили в братской могиле в городском парке райцентра. Останки Гаджи Абдуразаковича Алибекова – уроженца села Хамаматюрт Бабаюртовского района – передадут в Дагестан. Близкие героя, который погиб в 21 год и до сих пор числился пропавшим без вести, захотели, чтобы он был упокоен на родине.



У деревень Красная Слобода, Поповка и Добрый Дуб Славгородского района, где и проходила нынешняя поисковая экспедиция, в 1941-м мужественно сражались бойцы 219-й механизированной дивизии и 50-й танковой дивизии в составе 25-го мехкорпуса генерала Кривошеина.


Имена нескольких героев, оставшихся здесь навсегда, удалось установить благодаря найденным при них солдатским медальонам, обрывкам документов, писем, надписям на бритве и котелке. Среди тех, кто навсегда остался на поле боя, – уроженец республики Марий Эл Иван Ильин. Его инициалы были выцарапаны на компасе. Родных Ивана Ильича отыскали. Имя рядового Беккера восстановили по чудом сохранившемуся клочку квитанции с круглым штемпелем, выданной при сдаче паспорта в военный комиссариат. Генрих Беккер – уроженец деревни Обердорф Эрленбахского кантона АССР немцев Поволжья (колония существовала с 1935 по 1941 год, ныне это село Купцово Котовского района Волгоградской области). Уроженец Дмитриевского района Курской области Николай Парфирьевич Карнаухов, 1915 года рождения, ушел на войну в 1941-м и вскоре погиб. В этом же году отправился на фронт рядовой Петр Михайлович Сапожников, 1915 года рождения, уроженец города Черемхово Иркутской области... На Славгородчине теперь упокоен и уроженец деревни Суздалевка, что на Смоленщине, Николай Егорович Гриненко, 1921 года рождения.


– 15 июля 1941-го фашисты захватили Пропойск (ныне Славгород), перекрыли своей бронетехникой движение по Варшавскому шоссе и четырем мостам. В течение месяца наши войска пытались выбить отсюда противника, чтобы освободить «Варшавку», – уточняет бессменный руководитель Могилевского клуба «Виккру» Николай Борисенко. – Для немцев это был стратегический объект, который они пытались удержать любой ценой. Их войска практически непрерывным потоком шли на Чериков, Кричев, Рославль, а оттуда – на Смоленск и Москву. И нашим соединениям пробиться через «Варшавку» было очень сложно. Сколько красноармейцев всего осталось на этой земле, до сих пор доподлинно неизвестно, счет идет на тысячи. Не знаем мы и их имен, ведь большинство солдат по-прежнему лежат в полях, в безымянных могилах, над которыми никаких опознавательных знаков. Перед тем как отправиться в нынешнюю экспедицию, наши поисковики десять раз выезжали в Славгородский район в разведку. Теперь у нас на руках есть схемы боев, так что мы вернемся сюда еще не раз.



К слову, поисковики надеются установить имена еще нескольких красноармейцев, погибших на Славгородчине. Котелки с едва различимыми на них надписями – предположительно, это фамилии Чудаев и Шаимухаметов – отдали на экспертизу.












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Фото: САЗОНОВ Андрей
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