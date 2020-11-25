В Славгороде с почестями перезахоронили красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны

20 солдат сегодня торжественно перезахоронили в братской могиле в городском парке райцентра. Останки Гаджи Абдуразаковича Алибекова – уроженца села Хамаматюрт Бабаюртовского района – передадут в Дагестан. Близкие героя, который погиб в 21 год и до сих пор числился пропавшим без вести, захотели, чтобы он был упокоен на родине.У деревень Красная Слобода, Поповка и Добрый Дуб Славгородского района, где и проходила нынешняя поисковая экспедиция, в 1941-м мужественно сражались бойцы 219-й механизированной дивизии и 50-й танковой дивизии в составе 25-го мехкорпуса генерала Кривошеина.Имена нескольких героев, оставшихся здесь навсегда, удалось установить благодаря найденным при них солдатским медальонам, обрывкам документов, писем, надписям на бритве и котелке. Среди тех, кто навсегда остался на поле боя, – уроженец республики Марий Эл Иван Ильин. Его инициалы были выцарапаны на компасе. Родных Ивана Ильича отыскали. Имя рядового Беккера восстановили по чудом сохранившемуся клочку квитанции с круглым штемпелем, выданной при сдаче паспорта в военный комиссариат. Генрих Беккер – уроженец деревни Обердорф Эрленбахского кантона АССР немцев Поволжья (колония существовала с 1935 по 1941 год, ныне это село Купцово Котовского района Волгоградской области). Уроженец Дмитриевского района Курской области Николай Парфирьевич Карнаухов, 1915 года рождения, ушел на войну в 1941-м и вскоре погиб. В этом же году отправился на фронт рядовой Петр Михайлович Сапожников, 1915 года рождения, уроженец города Черемхово Иркутской области... На Славгородчине теперь упокоен и уроженец деревни Суздалевка, что на Смоленщине, Николай Егорович Гриненко, 1921 года рождения., – уточняет бессменный. –К слову, поисковики надеются установить имена еще нескольких красноармейцев, погибших на Славгородчине. Котелки с едва различимыми на них надписями – предположительно, это фамилии Чудаев и Шаимухаметов – отдали на экспертизу.