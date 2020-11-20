Сказочное название получило новое учреждение дошкольного образования под номером 7, рассчитанное на 230 мест. В детском саду уже сформировали 12 групп, две из которых будут посещать малыши от 2 до 3 лет, четыре группы предназначены для детей от 3 до 4 лет, три группы – от 4 до 5 лет и три группы – от 5 до 6 лет.
Фото из архива
С условиями и качеством проделанной работы познакомился председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Коллектив учреждения считает «Волшебную страну» нужным и отличным подарком городу.
Для всестороннего развития детей садик оснащен бассейном, физкультурным, тренажерным и музыкальным залами, есть сенсорная и этнографические комнаты. Фишкой учреждения станет STEM-центр, оснащенный 3D-принтером для развития интеллектуальных способностей детей. По современным технологиям оборудованы медицинский и пищевой блоки, при учреждении будет работать и мини-центр МЧС.
«Волшебная страна» – не последнее в этом году дошкольное учреждение образования, открытое в центральном регионе. В главном управлении по образованию облисполкома сообщили, что до конца года в Минском районе будет открыто еще четыре детских сада. Детская демография в области, особенно в пристоличных районах, радует. Поэтому тенденция к строительству новых учреждений образования, как и реконструкции старых, их современному оснащению, получит развитие. Например, в следующем году два больших проекта будут реализованы в городе Фаниполе Дзержинского района – строительство детского сада на 230 мест и школы.
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Сегодня в Несвиже открыли «Волшебную страну»
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Фото: Алексей БИБИКОВ