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Сегодня в Мстиславле открыли заново построенную городскую баню

Новенькая – небольшая, но уютная и современная – городская баня открылась сегодня в Мстиславле. Здание возвели с нуля в рекордно короткие сроки – за осень. Силами Климовичской ПМК N256. Деньги на строительство выделил областной бюджет. Объект для города значимый. С вопросом, когда им вернут общественную баню, жители Мстиславля не раз обращались в райисполком. По словам пресс-секретаря председателя Могилевского облисполкома Юрия Прокопенко, поднимали они тему о необходимости открытия в райцентре общественной бани и на уровне области.


 - Понятно, что общественная баня землякам нужна, ведь у нас половина райцентра – частный сектор. Ванной дома нет, душ – у немногих. А свою баньку пожилому человеку порой вытопить затруднительно, - рассуждает житель города Иван Соловьев.



- Я сама не любитель париться, но знаю немало людей, которые очень ждали, когда отремонтируют старую баню или откроют взамен нее новую. Они все живут в квартирах с удобствами, но скучают по тому времени, когда могли вечером посидеть в парилке с веником, - включается в разговор пришедшая на открытие значимого объекта горожанка Людмила Корнеенко. – Уверена: люди сюда пойдут.   
Старая баня работала с 1973-го года, принимала любителей попариться исключительно по субботам. Нынешняя будет работать четырежды в неделю: по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Когда дни «мужские», а когда «женские» - значится на «шильде» при входе.



- Старое здание закрыли в 2019-ом году. Его признали аварийным: в негодность пришел фундамент, в котельной обрушились плиты, - уточняет заместитель председателя Мстиславского райисполкома по строительству и ЖКХ Валерий Кочин. – Баня была больше нынешней: 2 отделения на 25 мест. По субботам ее посещали от 25 до 54 человек. Современную решили сделать более компактной. Ведь к этому времени у нас появилось еще несколько мест, где можно попариться: сауна есть в городском ФОКе, на базе отдыха «Семигорье». Но новая расположена выгоднее, считай – в самом центре. Так что уверен: пустовать не будет.


Новая баня красива снаружи и изнутри. Помывочное отделение, раздевалки, парилка – в светлых, бежевых тонах. Уютно пахнет свежей древесиной. Отопление – электрическое. Кстати, что немаловажно, - строительство по ходу значительно удешевили: вместо планируемых изначально 500 тысяч рублей было израсходовано всего  около 300. 

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Фото: САЗОНОВ Андрей
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