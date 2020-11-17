Сегодня в Мстиславле открыли заново построенную городскую баню

- рассуждает житель города Иван Соловьев.- включается в разговор пришедшая на открытие значимого объекта горожанка Людмила Корнеенко.Новая баня красива снаружи и изнутри. Помывочное отделение, раздевалки, парилка – в светлых, бежевых тонах. Уютно пахнет свежей древесиной. Отопление – электрическое. Кстати, что немаловажно, - строительство по ходу значительно удешевили: вместо планируемых изначально 500 тысяч рублей было израсходовано всего около 300.