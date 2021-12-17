В Минском городском суде огласят приговор в отношении Эдуарда Пальчиса

Пальчис - фигура уже давно известная. Его преступная деятельность началась еще в 2016 году и продлилась вплоть до задержания правоохранительными органами в 2020. К слову, 6 лет назад он создал сайт, где размещалась информация, которая была направлена на разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности. Она прямо касалась сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти и общественности.Во время событий 2020 года, его деятельность перенеслась в телеграм-каналы и социальные сети, которые захватили сознание толпы. Там внушалась информация, которая позже склоняла людей к запланированным преступным действиям. Вместе с этим Пальчис являлся организатором беспорядков на улицах и групповых действий, грубо нарушающий общественный порядок. Он неоднократно создавал и распространял в интернете материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, с целью облегчить последующий захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем другими лицами.