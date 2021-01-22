Сегодня в Минске открылось новое здание пожарного депо

ПАСЧ № 27 создана 1 апреля 1994 года. За эти годы условия размещения подразделения перестали отвечать потребностям спасателей, и поэтому в 2018 году началось строительство нового здания. В современном здании депо расположились гараж, диспетчерская, комната психологической разгрузки, учебный класс для проведения занятий, помещения для приема пищи, отдыха личного состава, а на открытой площадке – спортгородок с многофункциональными тренажерами и учебной башней.Улучшение условий несения службы позволит работникам МЧС повышать свои профессиональные навыки, а также выполнять поставленные задачи на высочайшем уровне.Фото МЧС