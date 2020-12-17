Победителей национального конкурса «Предприниматель года» наградят сегодня вечером в банкетном зале ресторанного комплекса «Астория Риверсайд». В открытии мероприятия, планируется, примут участие первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков, руководители ряда министерств и ведомств, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.
В 2020 году конкурс проходит по новым правилам. Новый порядок проведения утвержден постановлением Совета Министров № 121.
Так, помимо четырех традиционных номинаций «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес сфере услуг», определены победители и в новой номинации – «Эффективный индивидуальный бизнес».
В номинации «Стабильный успех» смогли принять участие представители любого бизнеса старше пяти лет, а в «Успешный старт» – компании, которые существуют на рынке от двух до четырех лет.
– На основании показателей деятельности участников конкурса Постановлением Совета Министров № 558 было определено 35 победителей. В этот раз диплома «Ганаровы прадпрымальнiк» удостоены три организации, признанные победителями «Предприниматель года» в течение двух лет подряд, – рассказали в пресс-службе.
КСТАТИ
Конкурс «Предприниматель года», проводится с 2016 года и продолжает традиции конкурса «Лепшы прадпрымальнік», который проходил с конца с 1997 года. Его основная цель – развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения. Конкурс проводится среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (в номинации «Стабильный успех» может участвовать и крупный бизнес), доля государства в уставном фонде которых не превышает 50 процентов.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня в Минске наградят лучших предпринимателей года
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