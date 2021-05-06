Сегодня в Гродно состоится областной этап республиканского конкурса «Королева студенчества – 2021»

Самые очаровательные студентки из трех гродненских университетов поспорят за корону королевы красоты.Учитывая огромный интерес к конкурсу грации и таланта, на сайте sb.by будет вестись в прямом эфире трансляция из Гродно.Некоторые подробности раскрываетФото: Гродненский областной комитет ОО «БРСМ»