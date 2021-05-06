Стало известно, что один из самых красивых весенних проектов БРСМ пройдет сегодня в 18:00 в концертном зале Гродненского городского центра культуры (ул. Дзержинского, 1).
Самые очаровательные студентки из трех гродненских университетов поспорят за корону королевы красоты.
Учитывая огромный интерес к конкурсу грации и таланта, на сайте sb.by будет вестись в прямом эфире трансляция из Гродно.
Некоторые подробности раскрывает первый секретарь Гродненского областного комитета ОО «БРСМ» Анна Саросек:
– В финале областного этапа конкурса примут участие девять девушек, которые победили на предыдущей стадии отбора. Конкурсная программа, в которой они будут соревноваться, достаточно насыщенная. Испытания следующие: конкурс видеороликов «Я – студент!», дефиле с демонстрацией коллекции одежды дизайнера, творческий конкурс и конкурс ораторского мастерства. В итоге жюри определит трех финалисток, которые представят Гродненщину в финале республиканского конкурса «Королева студенчества Беларуси –2021», он состоится в Минске.
Добавлю также, что все желающие смогут принять участие в определении «Мисс зрительских симпатий» путем голосования в онлайн-режиме в группе «Молодёжь Гродненщины» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Гродненский областной комитет ОО «БРСМ»
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Сегодня в Гродно состоится областной этап республиканского конкурса «Королева студенчества – 2021»
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