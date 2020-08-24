Сегодня в Гродно прославленные чемпионы проведут мастер-классы для юных гродненцев

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Подробности для sb.by раскрылИтак, с 18.00 до 20.00 «девчонки и мальчишки, а также их родители» смогут определиться с видом спорта, которым будут активно заниматься пока еще робкие и несмелые малыши в ближайшие годы.Конечно же, не все из сегодняшних новичков станут чемпионами, зато поймут, что значит дисциплина и самодисциплина, воля к победе, стремление преодолевать трудности и умение уважать своего соперника.