Сегодня в Гродно прославленные чемпионы проведут мастер-классы для юных гродненцев

Это инициатива Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома. В историческом центре города, на Советской площади, пройдет масштабная акция «Запишись в спортивную секцию».
Фото: архив БЕЛТА
Подробности для sb.by раскрыл пресс-секретарь Гродненского областного исполнительного комитета Сергей Шершеневич:
– Дети и их родители увидят показательные выступления. Они подготовлены учащимися и тренерами детско-юношеских спортивных школ города, спортивных клубов и внешкольных учреждений. Родители получат квалифицированную консультацию, какими физическими и морально-волевыми качествами должен обладать их ребенок для занятий конкретным видом спорта. Кроме того, у собравшихся есть уникальная возможность, чтобы лично пообщаться с чемпионами Беларуси, Европы, мира, призерами Олимпийских игр. В программе также многочисленные спортивно-развлекательные конкурсы.
Итак, с 18.00 до 20.00 «девчонки и мальчишки, а также их родители» смогут определиться с видом спорта, которым будут активно заниматься пока еще робкие и несмелые малыши в ближайшие годы.
Конечно же, не все из сегодняшних новичков станут чемпионами, зато поймут, что значит дисциплина и самодисциплина, воля к победе, стремление преодолевать трудности и умение уважать своего соперника.
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