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  2. Сегодня в Гомеле огласят приговор группе Тихановского-Статкевича

Сегодня в Гомеле огласят приговор группе Тихановского-Статкевича

Это уголовное дело суд рассматривал с лета. В выездном заседании в здании Гомельского СИЗО. Тихановскому, его оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову предъявлено обвинение по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Статкевич обвиняется в организации массовых беспорядков, Игорь Лосик и Владимир Цыганович — по той же статье УК, а также в разжигании социальной вражды.

Ожидается, что суд огласит приговор по делу сегодня в 14.00.

gladkaya@sb.by
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