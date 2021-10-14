В Чаусском районе с почестями перезахоронили останки 10 красноармейцев

В деревне Долгий Мох Чаусского района сегодня перезахоронили останки воинов, поднятых этой осенью в ходе поисковой экспедиции на местах боев в годы Великой Отечественной войны «Сожский рубеж-2021». Имя одного из них удалось установить по найденной при нем медали «За боевые заслуги». Уроженец Воронежской области Илья Лазарев, 1913 года рождения, старший сержант 409-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии, сформированной в Горьковской области, пал смертью храбрых в 1941 году. Внук Ильи Андреевича Виталий Чикатков из поселка Акбулак Оренбургской области, которого разыскал поисковик «Виккру» Илья Триханов, на похороны приехать не смог. Но очень рад, что имя его дедушки войдет в историю и будет увековечено на братской могиле.





Увы, имена остальных героев, оставшихся навсегда в Чаусском районе, установить не удалось. Но поисковая работа продолжается. Всего, по словам руководителя Могилевского военно-патриотического клуба «Виккру» Николая Борисенко, в этом году в ходе полевых поисковых экспедиций на Могилевщине обнаружены останки 89 воинов, по боевым наградам, солдатским медальонам и личным вещам, поисковики узнали фамилии 9 из них.







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Фото Аллы КАЗЮЧИЦ.