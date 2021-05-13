Сегодня в Бобруйске стартует фестиваль в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях»

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Организатором форума выступает социально-просветительское учреждение Бобруйска «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» при поддержке и участии Бобруйской епархии и Бобруйского городского исполнительного комитета.– отмечает заместитель директора Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» Кристина Новоселова.Сегодня фестиваль откроет практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы, пути развития». Завтра спикеры, а это епископ Бобруйский и Быховский Серафим, депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич, руководитель Проект-центра Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка по Нижегородской области Григорий Сайфуллин, обсудят значение семьи в стране, поддержку, которую оказывает государство детям и родителям.В рамках фестиваля также пройдут мероприятия для молодежи, студентов и учащихся: игра-диалог, являющаяся обзорной версией интенсив-курса «Любовь – это…». Интенсив-курсы «Любовь – это…» представляют собой синтез мастер-класса и тренинга по формированию необходимых компетенций для создания и развития семьи.К слову, фестиваль «Счастье в детях» проходит ежегодно. Это пример плодотворного сотрудничества общественной организации с церковью и государством. География участников уже давно вышла далеко за пределы Беларуси.Фестиваль длится несколько дней, в течение которых проходят лекции, круглые столы по обмену опытом. Главные темы – кризис семейных и нравственных ценностей, решение демографических проблем и сохранение жизни с момента зачатия.