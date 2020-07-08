Сегодня в Беларуси пройдет ЦТ по химии

Централизованное тестирование по химии пройдут абитуриенты, поступающие в белорусские вузы, 8 июля. Экзамен традиционно начнется в 11 утра, на него зарегистрировались около 11,4 тысяч человек.





Напомним, что в этом году экзамены проходят в условиях повышенных мер предосторожности на фоне распространения нового коронавируса. Абитуриентам рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, в пунктах тестирования применяется специальная рассадка, должен быть обеспечен резерв средств индивидуальной защиты.

Всего в этом году на ЦТ зарегистрировались более 64 тысяч человек, это на 16% меньше, чем год назад.

В графике ЦТ далее еще четыре экзамена: физика (10 июля), история Беларуси (12 июля), география (14 июля) и всемирная история (Новейшее время) (16 июля).

ЦТ в резервные дни пройдет 19 и 21 июля (белорусский и русский языки), 19 и 23 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (Новейшее время). Оно пройдет в шести вузах. Это Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.