Сегодня в Беларуси пройдет ЦТ по географии

Централизованное тестирование по географии пройдет в Беларуси во вторник. Экзамен традиционно начнется в 11 утра, на него зарегистрировались около 1,2 тыс. человек.





В этом году экзамены проходят в условиях повышенных мер предосторожности на фоне распространения нового коронавируса. Абитуриентам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты, в пунктах тестирования применяется специальная рассадка, должен быть обеспечен резерв средств индивидуальной защиты.

Всего на ЦТ в этом году зарегистрировались более 64 тысяч человек, это на 16% меньше, чем год назад.

Поступающим в вузы останется сдать еще один экзамен – всемирную историю (Новейшее время), он запланирован на 16 июля.

ЦТ в резервные дни пройдет 19 и 21 июля (белорусский и русский языки), 19 и 23 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (Новейшее время). Оно пройдет в шести вузах. Это Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.