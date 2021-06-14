Сегодня в 6-й городской клинической больнице города Минска прошла акция в честь Всемирного дня донора

По республике марафоны стартовали с начала месяца. Лозунг этого года – «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». В 6-й городской клинической больнице г. Минска за это время запасы пополнились больше чем на 100 литров крови. Но это не предел – стать участником мероприятия можно еще до конца недели.
В коридорах донорского блока городского центра трансфузиологии с самого утра многолюдно: кто-то со сладким чаем в руках только готовится к сдаче крови, а некоторые уже прошли процедуру и восстанавливают свои ресурсы. Безвозмездно пришли поддержать акцию не только будущие коллеги врачей, учащиеся медицинского колледжа, но еще и работники Минского автомобильного завода, комбината школьного питания, кондитерской фабрики «Слодыч», активисты и волонтеры общественных объединений, студенты высших учебных заведений.
Заместитель главврача по трансфузиологии 6-й городской клинической больницы Ольга Климович уточнила, что пандемия COVID-19 поначалу внесла свои коррективы, но продолжалась сдача крови и ее компонентов для пациентов, нуждающихся в переливании:
– Этот период в очередной раз подтвердил роль и эффективность добровольного донорства. А сейчас мы вернулись в прежний режим и полностью обеспечиваем заготовку крови: более 27 тонн из 14 наименований компонентов в год. Ежедневно выдается 70 доз тромбоцитных компонентов, 72 литра донорской плазмы и 36 литров эритроцитов. Также и сотрудники нашей больницы активно принимают участие в марафоне: около 50 человек стали почетными донорами.
Помимо того, центр трансфузиологии вовлечен в процесс заготовки антиковидной плазмы. К вопросу назначения компонента подходят основательно:
– Если использовать его по назначению и своевременно, то потребность есть. В день по Минску обычно переливаем от двух до десяти доз. Запасов много, поэтому заготовка сейчас немного снижена. Это связано еще и со спадом заболеваемости. Также не так много доноров, которые по всем критериям подходят для сдачи иммунной антиковидной плазмы.
Как принято во всем мире, людей, которые безвозмездно спасают человеческие жизни, поощряют и не отпускают в праздник с пустыми руками. Чтобы порадовать и поддержать желание добровольцев, администрация больницы подготовила для них подарки. Каждому вручают майку с лозунгом акции, ежедневник и куклу ручной работы, а для доноров-медиков – еще и брошь в виде градусника, стетоскопа или шприца.
Ольга Владимировна подтверждает, что «потребность в донорских компонентах неизменна»:
– Жизнь идет своим чередом: случаются болезни и травмы, проходят роды, поэтому призываю всех быть активными членами общества и участвовать в донорском движении. Это благородное дело, ведь каждый, кто сдает кровь, дарит свою частичку другому.
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Сегодня в 6-й городской клинической больнице города Минска прошла акция в честь Всемирного дня донора
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