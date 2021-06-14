Сегодня в 6-й городской клинической больнице города Минска прошла акция в честь Всемирного дня донора

В коридорах донорского блока городского центра трансфузиологии с самого утра многолюдно: кто-то со сладким чаем в руках только готовится к сдаче крови, а некоторые уже прошли процедуру и восстанавливают свои ресурсы. Безвозмездно пришли поддержать акцию не только будущие коллеги врачей, учащиеся медицинского колледжа, но еще и работники Минского автомобильного завода, комбината школьного питания, кондитерской фабрики «Слодыч», активисты и волонтеры общественных объединений, студенты высших учебных заведений.уточнила, что пандемия COVID-19 поначалу внесла свои коррективы, но продолжалась сдача крови и ее компонентов для пациентов, нуждающихся в переливании:Помимо того, центр трансфузиологии вовлечен в процесс заготовки антиковидной плазмы. К вопросу назначения компонента подходят основательно:Как принято во всем мире, людей, которые безвозмездно спасают человеческие жизни, поощряют и не отпускают в праздник с пустыми руками. Чтобы порадовать и поддержать желание добровольцев, администрация больницы подготовила для них подарки. Каждому вручают майку с лозунгом акции, ежедневник и куклу ручной работы, а для доноров-медиков – еще и брошь в виде градусника, стетоскопа или шприца.Ольга Владимировна подтверждает, что «потребность в донорских компонентах неизменна»: