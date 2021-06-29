Стартовал VIII Форум регионов Беларуси и России

Очередной форум пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия будут организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.
Сотрудничество между регионами России и Беларуси сопровождается возрастающим влиянием современных цифровых технологий на важнейшие сферы жизни общества и государства, включая здравоохранение, экономику, национальную безопасность. В этой связи в нынешнем году темой форума станет научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации. Актуальность данной темы также обусловлена особым значением формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции России и Беларуси.
– Это очень важная тема, которая является актуальной и перспективной для наших стран, – подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
В первый день организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям:
1. российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху больших вызовов и цифровых технологий;
2. роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства;
3. взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров;
4. право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления;
5. молодежь онлайн: цифровая среда будущего.
Впервые на полях форума состоится совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси.
30 июня, во второй день форума, состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству.
– Очередное заседание межпарламентской комиссии позволит открыто обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и роль регионов в процессе белорусско-российской интеграции, – отметил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.
Особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси.
Важной частью программы станет пленарное заседание, которое пройдет 1 июля в режиме видеоконференции. В рамках заседания перед участниками выступят руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.
В целях придания нового импульса развитию цифровизации и научно-технологического пространства в Союзном государстве на полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также контрактов между предприятиями Беларуси и России.
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