Стартовал VIII Форум регионов Беларуси и России

Очередной форум пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия будут организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.Сотрудничество между регионами России и Беларуси сопровождается возрастающим влиянием современных цифровых технологий на важнейшие сферы жизни общества и государства, включая здравоохранение, экономику, национальную безопасность. В этой связи в нынешнем году темой форума станет научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации. Актуальность данной темы также обусловлена особым значением формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции России и Беларуси.– подчеркнулаВ первый день организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям:1. российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху больших вызовов и цифровых технологий;2. роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства;3. взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров;4. право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления;5. молодежь онлайн: цифровая среда будущего.Впервые на полях форума состоится совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси.30 июня, во второй день форума, состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству.– отметилОсобое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси.Важной частью программы станет пленарное заседание, которое пройдет 1 июля в режиме видеоконференции. В рамках заседания перед участниками выступят руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.В целях придания нового импульса развитию цифровизации и научно-технологического пространства в Союзном государстве на полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также контрактов между предприятиями Беларуси и России.