Сегодня состоится пленарное заседание VII Форума регионов Беларуси и России

Это центральное событие Форума регионов, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ. Основным вопросом на заседании будет "Историческое наследие Великой Победы как основы развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28–29 сентября в режиме видеоконференции. В первый день его работы прошли пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Кроме того, состоялось совместное заседание деловых советов Беларуси и России, а также экспертная сессия высокого уровня на тему "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".Ожидается, что по итогам VII Форума регионов Беларуси и России будут подписаны соглашения и контракты на сумму от 700–750 миллионов долларов.VII Форум регионов Беларуси и России проходит под патронатом Президентов Беларуси и России.