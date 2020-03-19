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  2. Сегодня состоится передача олимпийского огня организаторам Игр-2020 в Токио

Сегодня состоится передача олимпийского огня организаторам Игр-2020 в Токио

В четверг в Афинах состоится передача олимпийского огня организаторам Игр-2020 в Токио.


Церемония пройдет на стадионе "Панатинаикос" и будет весьма скромной из-за ситуации с распространением коронавируса. Ее проведут без зрителей и журналистов. Организаторы допустят лишь несколько репортеров из японской делегации.

По информации НОК Греции, не будет на стадионе и президента страны Екатерины Сакелларопулу", участие которой ранее планировалось.

Не состоится также большое шоу с участием целого ряда высокопоставленных лиц и большого количества зрителей, которое должно было завершиться концертом с участием звезд греческой эстрады —пандемия коронавируса вынудила организаторов свернуть церемонию.

Участниками финального этапа эстафеты огня по Греции станут олимпийские чемпионы гимнаст Элефтериос Петруниас и прыгунья с шестом Екатерина Стефаниди, пишет ТАСС. На стадионе будет зажжен огонь на олимпийском алтаре. Президент НОК Греции Спирос Капралос получит олимпийский огонь от исполняющей роль верховной жрицы актрисы Ксанти Георгиу, которая зажгла огонь от солнечных лучей на церемонии 12 марта в Древней Олимпии. 



После этого огонь будет передан представителям японского оргкомитета.


20 марта олимпийский огонь должен прибыть в Японию, а 26 марта должна стартовать эстафета огня по стране-хозяйке Игр.

Летняя Олимпиада в Токио запланирована на период с 24 июля по 9 августа.

 

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Фото: РЕЙТЕР
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