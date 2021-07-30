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Сегодня риски и угрозы носят скрытый характер, видоизменяются, и мы должны им противостоять – Сергеенко

Сегодня риски и угрозы носят скрытый характер, видоизменяются, и мы должны им противостоять, заявил журналистам Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщает БЕЛТА.

Фото из архива БЕЛТА

– Нельзя успокаиваться и расслабляться. Потому что риски и угрозы носят латентный, скрытый характер. Они видоизменяются. Тактика становится более гибкой. И мы должны им противостоять. Идет переход к индивидуальным угрозам, индивидуальному террору, к осуществлению конкретных действий. Из доклада председателя КГБ сегодня было видно, как планируются серьезные операции по дестабилизации ситуации в стране точечно за рубежом, – сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, сегодня актив местной вертикали услышал непосредственно от Президента оценку общественно-политической обстановки.

– На каком этапе мы находимся. Оценку общественно-политической обстановки, в том числе в разрезе регионов. Потому что накануне мероприятия мы провели детальный анализ по всем регионам, в том числе с использованием возможностей Белорусского института стратегических исследований, социологических служб. Мониторинг обстановки осуществляют помощники Президента по областям, – отметил Глава Администрации Президента. – В глазах вертикальщиков я увидел интерес. Люди получили ответы, наверное, на те вопросы, которые они хотели задать. Когда вот такое личное общение, когда Президент ставит задачи, дает свою оценку на простых примерах, это, я вам скажу, замечательно. И Президент, завершая сегодня встречу, сказал, что такие мероприятия по актуальным вопросам мы будем проводить.

Игорь Сергеенко добавил, что настроение в регионах существенно изменилось.

– Реализуется сбалансированная социально-экономическая программа, которая принята на VI Всебелорусском народном собрании. Проводится активная разъяснительная работа с населением по месту жительства, в трудовых коллективах, учебных заведениях. Вы сами свидетели и участники тех серьезных республиканских общественно-политических и региональных мероприятий. В том числе и новые появились: митинги в поддержку власти, молодежные фестивали, День молодежи и студенчества, День народного единства. Все эти мероприятия стараемся проводить неформально, чтобы они были наполнены конкретным содержанием, конкретным смыслом, чтобы несли идейную составляющую и, соответственно, пропагандировали нашу культуру. Это тоже формирует и настроение людей и показывает, что власть сегодня решает все вопросы. Власть сегодня сильна. Немаловажный аспект, один из приоритетов власти любого уровня – выслушать каждого человека, аккумулировать предложения, идеи, развивать творческую инициативу и решать эти вопросы. По этим жизненным темам сегодня и шел разговор, – констатировал он.
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