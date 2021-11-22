Сегодня пройдет Национальный день Беларуси на «Экспо-2020» в Дубае

Сегодня пройдет Национальный день Беларуси на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Также на сегодня запланировано проведение белорусского инвестиционного форума. Белорусскую делегацию возглавит Премьер-министр Роман Головченко.





Программа предполагает как пленарную часть с презентациями ключевых спикеров, так и специализированные панели: белорусско-эмиратский бизнес-форум в формате контактно-кооперационной биржи, круглый стол с представителями международных инвестиционных фондов, сессию подписания меморандумов и соглашений, переговоры и консультации арабских бизнесменов с Агентством и другими участниками форума. Среди зарегистрировавшихся – владельцы и топ-менеджеры компаний из ОАЭ, Турции, Пакистана, инвестиционных фондов из ОАЭ, Катара, Омана. Его главная цель – создание эффективной и ориентированной на результат площадки для налаживания взаимодействия между белорусскими и иностранными компаниями со всего мира в самых различных сферах. В том числе информационных технологий, сельского хозяйства и пищевой промышленности, транспорта и логистики.

Напомним, ключевая тема белорусского павильона на «Экспо-2020», который можно будет посетить до 31 марта 2022 года, – «Лес технологий будущего». Экспозиция разделена на несколько зон: интерактивный коридор, "Export.by", "Инновации и инвестиции", "Двери в Беларусь", "Спорт и туризм", сувенирный магазин и зона развлечений.