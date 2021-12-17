Открылся регулярный автобусный маршрут Брест - Жабинка- Брест

В расписании общественного транспорта между Брестом и Жабинкой добавляется еще один рейс. Из областного центра в его город-спутник и обратно будет курсировать брендированный автобус, на ливрее которого изображены достопримечательности двух городов.

Отныне этот маршрут №77 станет регулярным. Стоимость проезда для пассажиров составляет всего 70 копеек, несмотря на то, что расстояние - более 25 километров. В Жабинковском райисполкоме отметили, что маршрут считается городским, так как связывает Брест с его спутником.

Презентация автобуса состоится сегодня во время торжественного открытия главных новогодних елок сразу в двух городах.

- Для нашего развивающегося райцентра это важное событие, - отметил председатель Жабинковского райисполкома Вадим Кравчук. - График движения автобуса составлен специально под нужды работников промышленных предприятий, студентов брестских университетов, многие из которых проживают в Жабинке.

Каждое утро из райцентра на учебу или работу выезжают около 3 тысяч человек. Добираться к месту назначения новым рейсом очень удобно. По пути он будет останавливаться в Федьковичах, Ракитнице, Тельмах и других населенных пунктах, а также возле областной больницы, рядом с Брестским государственным техническим университетом и в других точках, где большой пассажиропоток. В первый рейс автобус отравится завтра в 6.50 утра из Жабинки.

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